Ucraina, G7 chiede a Russia di estendere accordo sul grano

Novembre 4, 2022

Il G7 chiede alla Russia di prorogare l’accordo che consente il passaggio sicuro delle esportazioni di grano dall’Ucraina. Lo ha sottolineato un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano alla riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Munster, in Germania. “Tutti hanno convenuto sulla necessità di prorogare l’accordo sui cereali del Mar Nero”, ha affermato il funzionario. Ieri il Cremlino, annunciando il ritorno nell’intesa, che scade nelle prossime settimane, ha spiegato che non è ancora stata presa una decisione in merito al rinnovo dell’accordo.