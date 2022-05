Maggio 30, 2022

C’è anche il generale Marco Bertolini, già comandante del Coi, al convegno di Roma ‘Fermare la guerra’, organizzato a Palazzo Wedekind dal Centro Studi Eurasia Mediterraneo (Cesem) e dall’Associazione ‘Identità europea’, in collaborazione con Partitalia. La sua analisi sull’andamento della guerra in Ucraina, sull’offensiva russa nel Donbass e sul perché un accordo tra Mosca e Kiev è ancora lontano.