Dicembre 11, 2022

Nel ritirare il Nobel per la Pace a Oslo, il russo Jan Rachinsky ha definito la guerra in Ucraina “folle e criminale”. “Da un Paese sotto attacco la pace non può essere raggiunta deponendo le armi”, ha poi commentato la premio Nobel per la Pace ucraina Oleksandra Matviychuk.