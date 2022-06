Giugno 10, 2022

Your browser does not support the video tag.

L’Ucraina ha quasi esaurito le munizioni e sta perdendo la battaglia su diversi fronti. E’ quanto ha ammesso il vice capo dell’intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky, il quale – in un’intervista al Guardian – ha affermato che il Paese ora dipende quasi esclusivamente dalle armi dell’Occidente per contrastare la Russia.