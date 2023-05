Ucraina, intelligence: “Non mancherà risposta ad attacchi di oggi”

Maggio 29, 2023

“Tutti coloro che nella Federazione Russa credevano ancora, credono o forse sognano di poter intimidire l’Ucraina, voglio turbarvi, non è così: tutti sono ancora al loro posto di lavoro”. Lo ha detto il capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, il maggiore generale Kyrylo Budanov, commentando l’attacco russo di oggi. “Tutti quelli che hanno cercato di intimidirci – ha aggiunto – ve ne pentirete molto presto. La nostra risposta non tarderà e la potranno vedere tutti”.