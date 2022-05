Maggio 24, 2022

Sono 234 i bambini uccisi e 433 quelli feriti dall’inizio del conflitto in Ucraina con la Russia. Lo rende noto l’Ufficio del Procuratore generale ucraino precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. Sul fronte diplomatico il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere un incontro con Putin per porre fine alla guerra ed ha chiesto a diversi governi di fare pressioni sulla Russia per uno scambio di prigionieri.