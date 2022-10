Ucraina, Kiev: “Oltre 100mila soldati già mobilitati in Russia”

Settembre 30, 2022

Lo stato maggiore ucraino ha riferito che 100.000 persone sono già state reclutate in Russia dall’annuncio della mobilitazione. Lo ha detto il vice capo del dipartimento operativo principale dello stato maggiore delle forze armate ucraine, Oleksiy Gromov.

Intanto il governo finlandese ha interdetto l’ingresso ai turisti russi. La decisione, comunicata dal ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, segue la mobilitazione parziale ordinata dal Cremlino che ha spinto decine di migliaia di russi a lasciare il loro Paese.