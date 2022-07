Luglio 5, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Le truppe russe hanno ripreso le operazioni offensive nella regione di Donetsk, in particolare nelle aree di Spirny e Novoluhansky”. Lo scrive nel suo rapporto quotidiano lo stato maggiore ucraino. Secondo l’intelligence inglese Mosca sta “radendo al suolo località e città”, e i combattimenti nella regione di Donetsk “continueranno quasi certamente in questo modo”.