Maggio 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Nordcorea solidale con la Russia “contro le forze ostili”. Questo il messaggio del presidente Kim Jong-un indirizzato al presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata della Vittoria, ma diffuso solo ora. Kim ha espresso vicinanza a Putin nel salvaguardare “dignità, pace e sicurezza” della Russia. Restano saldi i rapporti tra i due Paesi.