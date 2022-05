Maggio 26, 2022

Il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba, ha accusato la Nato di non fare “assolutamente nulla” contro l’invasione del suo Paese da parte russa. “Vediamo la Nato come un’alleanza, come un’istituzione messa da parte e che non fa assolutamente nulla”, ha affermato Kuleba al World Economic Forum di Davos, lodando al contrario l’Unione europea per aver preso decisioni “rivoluzionarie” a sostegno di Kiev.