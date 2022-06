Giugno 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sarebbe in atto, in Italia, “un’aperta campagna anti Russia nei media italiani”, ma anche “una crescita di sentimenti russofobi” nella popolazione e una “violazione dei diritti dei cittadini russi” nel Paese. A puntare il dito, sui suoi canali social, è l’ambasciata della Russia in Italia. Decisa la risposta del ministro degli Esteri Di Maio: “Attacco inaccettabile, basta provocazioni”.