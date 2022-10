Ottobre 20, 2022

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha accusato i Paesi che hanno fornito armi all’esercito di Kiev di essere ”sponsor di attività terroristiche che vengono condotte sotto gli auspici di Kiev e con la partecipazione diretta della Nato”. Con la consegna delle armi all’Ucraina, l’Unione europea è entrata a ”fare parte del conflitto” ha detto Zakharova.