Dicembre 20, 2022

Armi, sistemi di difesa aerea e vittoria sulla Russia. Sono questi i desideri che i bambini ucraini hanno espresso nelle loro letterine indirizzate a Babbo Natale. Lo ha raccontato il presidente Volodymyr Zelensky, intervenuto in collegamento video a una riunione dei leader del Joint Expeditionary Force.