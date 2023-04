Aprile 6, 2023

“So di poter contare su di voi per ricondurre la Russia alla ragione e tutti al tavolo dei negoziati”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al leader cinese Xi Jinping durante l’incontro a Pechino. Cina e Francia, ha detto Xi, hanno “la capacità e la responsabilità di superare le divergenze, di insistere per relazioni bilaterali stabili, vantaggiose per entrambe e positive” e di “praticare un multilateralismo vero” per “la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo”.