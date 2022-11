Novembre 6, 2022

“Da Tor Bella spacciamo la pace”. Questo uno degli striscioni della manifestazione per la pace organizzata a Roma. Al corteo hanno preso parte sindacati, oltre 500 sigle tra associazioni e organizzazioni, presidenti di regioni e province e tanta società civile. Quasi 100mila le persone in piazza. Iniziative simili in più di 100 città italiane, tra cui Milano.