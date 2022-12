Dicembre 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Il ritorno della guerra nel continente europeo ha inasprito, anche nell’area del Mediterraneo, problemi già esistenti a cui se ne sono aggiunti di nuovi: maggiore povertà, insicurezza alimentare e scarsità di risorse energetiche”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo l’ottava edizione dei ‘Dialoghi mediterranei’.