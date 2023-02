Febbraio 24, 2023

“E’ nostro dovere lavorare per arrivare a una pace giusta”. E’ quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio, trasmesso dai canali di Palazzo Chigi, a un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina. “Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini, l’Italia è dalla loro parte”.