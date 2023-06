Giugno 28, 2023

“Voglio ribadire la mia ferma convinzione che difendere l’Ucraina vuol dire oggi difendere l’interesse nazionale italiano”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. “In un mondo senza regole, se non quella delle armi, l’Europa e l’Italia avrebbero solo da perdere”.