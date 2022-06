Ucraina, Minniti: “Circondare diplomaticamente Putin con paesi Mediterraneo allargato per evitare crisi umanitarie”

Giugno 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Nei porti dell’Ucraina sono bloccati 22 milioni di tonnellate di grano e quel grano serve a fare il pane in alcuni paesi chiave del Mediterraneo e soprattutto dell’Africa settentrionale. E’ sufficiente capire questo per comprendere quanto sia altissimo il rischio che la crisi alimentare produca tensioni sociali, destabilizzazioni politiche e delle vere e proprie crisi umanitarie. E’ necessaria un’operazione che porti a circondare diplomaticamente Putin, a spingerlo verso la pace e verso il negoziato. Per circondare diplomaticamente Putin la strada passa attraverso il Mediterraneo perché è lì che si trovano quei paesi che in questo momento sono indifferenti e che noi dobbiamo convincere a diventare protagonisti per un nuovo mondo e per la pace. L’Unione europea e l’Italia, per il suo ruolo storico, hanno un compito importante: c’è bisogno di realizzare quella che potremmo definire con un termine un po’ impegnativo una nuova soggettività geopolitica del Mediterraneo allargato”. Lo ha affermato Marco Minniti, Presidente della Fondazione Med-Or a margine dell’evento “Il Medio Oriente nel nuovo disordine geopolitico” promosso e organizzato da Med-Or e Atlantic Council.