Ucraina, missile su Polonia: ultime news

Novembre 16, 2022

Vertice d’emergenza dei leader del G7 e della Nato presenti al G20 di Bali, in Indonesia, dopo i missili che hanno colpito la Polonia provocando due morti nel villaggio di Przewodov, a pochi chilometri dal confine ucraino. Alla riunione ha partecipato anche l’Unione europea. Secondo fonti Usa il missile potrebbe essere stato lanciato da Kiev contro un razzo russo. Per l’ex Presidente russo e vice Presidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, “lanciando una guerra ibrida contro la Russia, l’Occidente si avvicina alla guerra mondiale”.