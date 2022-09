Settembre 1, 2022

La missione Aiea è arrivata a Zaporizhzhia, 14 gli ispettori guidati dal segretario Rafael Mariano Grossi incaricati di monitorare la centrale nucleare. Mentre la Russia si dice favorevole a una missione permanente dell’Aiea sul territorio, Kiev chiede la smilitarizzazione dell’area. Le ultime news dall’Ucraina.