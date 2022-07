Ucraina, Mosca: “A Odessa distrutta nave da guerra ucraina e missili forniti Usa”

Luglio 24, 2022

Your browser does not support the video tag.

Nell’attacco russo di ieri contro il porto di Odessa sono stati distrutti una nave da guerra ucraina e missili anti-nave Harpoon forniti dagli Stati Uniti. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie di stampa russe: “Una nave da guerra ucraina attraccata e un magazzino con missili anti-nave Harpoon forniti dagli Stati Uniti sono stati distrutti da missili navali a guida di precisione a lungo raggio nel porto di Odessa, sul terreno di un impianto per le riparazioni delle navi”.