Luglio 31, 2023

Per cercare di evitare nuovi attacchi ucraini le autorità russe hanno iniziato a installare barriere galleggianti per proteggere il ponte di Crimea, fondamentale per la logistica delle truppe di Mosca. Intanto la Polonia ha schierato un numero imprecisato di cecchini lungo il confine con la Bielorussia.