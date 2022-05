Maggio 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

a Russia è pronta a tornare al tavolo dei negoziati con l’Ucraina se Kiev si dichiarerà disponibile a farlo. Lo ha sottolineato il vice ministro degli Esteri di Mosca, Andrei Rudenko, citato dall’agenzia Interfax. “Non siamo stati noi a interrompere il processo negoziale, ma sono stati i nostri partner ucraini a metterlo in pausa”.