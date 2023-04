Ucraina, Papa: “Dove sono finiti gli sforzi creativi di pace?”

Aprile 28, 2023

“Mi chiedo, anche pensando alla martoriata Ucraina, dove sono gli sforzi creativi di pace?”. E’ l’interrogativo del Papa nel suo primo discorso a Budapest alle autorità, al Corpo diplomatico e alla società civile. “In questo frangente storico – osserva – l’Europa è fondamentale. Perché essa, grazie alla sua storia, rappresenta la memoria dell’umanità ed è perciò chiamata a interpretare il ruolo che le corrisponde: quello di unire i distanti, di accogliere al suo interno i popoli e di non lasciare nessuno per sempre nemico. È dunque essenziale ritrovare l’anima europea”.