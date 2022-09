Agosto 31, 2022

Il Papa, salutando i fedeli polacchi all’udienza generale, ricorda che domani sarà l’anniversario dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, “che ha segnato così dolorosamente la nazione polacca”. “Oggi stiamo vivendo la terza. Preghiamo in particolare per il popolo ucraino” chiede il pontefice.