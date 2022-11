Novembre 23, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il Parlamento europeo di Strasburgo dice sì alla risoluzione presentata dal Ppe che indica la Russia come uno “Stato sostenitore del terrorismo” che “fa uso di mezzi terroristici”. La decisione viene accolta con favore dal presidente ucraino Zelensky: “La Russia – dice – deve essere isolata a tutti i livelli”. “Riconoscere il Parlamento europeo come sponsor dell’idiozia”, la replica di Mosca.