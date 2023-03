Marzo 31, 2023

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che l’attuazione dei piani di pace per l’Ucraina, così come proposto da Pechino e Minsk, non è ancora possibile, dal momento che Kiev non è in grado di disobbedire ai Paesi che tutelano l’Ucraina che insistono per continuare la guerra.