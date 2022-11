Novembre 25, 2022

Mosca vede la dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul desiderio di Kiev di riconquistare la Crimea “con mezzi non militari” come un discorso sull’alienazione dei territori russi che “è fuori discussione”. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.