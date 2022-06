Giugno 17, 2022

Proseguono i combattimenti nell’Est dell’Ucraina, con le truppe di Mosca che avrebbero subito perdite significative a Kherson e trovato forte resistenza a Kharkiv. L’analisi dello Stato Maggiore britannico: “La Russia – si legge – ha strategicamente già perso”.