Ucraina, Putin: “Faremo di tutto per la vittoria”

Febbraio 21, 2023

“Tutto era pronto per un’azione punitiva di Kiev in Donbass. Sono stati loro a iniziare la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla”. Così Vladimir Putin nel suo discorso all’Assemblea Federale. “Faremo di tutto per la vittoria”, ha quindi aggiunto, affermando che “la Russia continuerà sistematicamente l’offensiva in Ucraina”. Putin ha anche attaccato l’Occidente e alla Nato, accusandoli di voler portare un conflitto locale a una dimensione globale, aggiungendo che la Russia ha progetti di armi “che superano come caratteristiche quelle dell’Occidente”.