Dicembre 15, 2022

Gli alti tassi di inflazione europea, in alcuni Paesi aumentata a livelli “proibitivi”, sono stati tra gli effetti delle sanzioni imposte alla Russia per il conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali.