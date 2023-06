Giugno 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

Per Putin gli obiettivi dell”operazione speciale’ in Ucraina “rimangono in generale sempre gli stessi” e sta prendendo in considerazione la creazione di una fascia di sicurezza in territorio ucraino. Il leader del Cremlino sostiene che la controffensiva di Kiev continua su larga scala e utilizza riserve strategiche “ma finora non ha avuto successo in alcuno dei settori”.