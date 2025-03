Ucraina, Putin propone “amministrazione Onu e poi elezioni”

28 Marzo 2025

Proposta di Vladimir Putin per l’Ucraina: amministrazione temporanea sotto il mandato delle Nazioni Unite ed elezioni. Parlando con i militari nella base dei sottomarini nucleari a Murmansk, il presidente russo ha detto: “Questa pratica esiste e in principio, naturalmente, si può discutere della possibilità di un’amministrazione temporanea dell’Onu con gli Stati Uniti, i Paesi europei e, naturalmente, con i nostri partner e amici”. L’obiettivo sarebbe quello di preparare e tenere elezioni democratiche, dal quale dovrebbe emergere un governo favorevole alla pace. “Allora avvieremo negoziati su un trattato di pace, firmando documenti legittimi che sono riconosciuti in tutto il mondo, sicuri e stabili”, ha spiegato Putin, che ha ribadito di essere favorevole a una soluzione pacifica per l’Ucraina, “ma non a nostre spese”.