Ucraina, repubblicani Usa al Senato bloccano aiuti a Kiev

Dicembre 7, 2023

Negli Usa i repubblicani al Senato hanno bloccato la proposta di legge con gli aiuti per Israele, Ucraina e Taiwan, chiedendo misure di controllo più severe al confine con il Messico. Il voto aumenta la possibilità che il Congresso non riesca ad autorizzare i 61 miliardi di dollari di aiuti a Kiev entro la fine dell’anno, come ha chiesto di fare la Casa Bianca avvisando di aver finito i soldi a disposizione per sostenere Kiev contro l’invasione russa. Il presidente Biden aveva chiesto un impegno bipartisan, ma i repubblicani non lo hanno seguito.