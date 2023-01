Ucraina, richiamo Nato: “Fornire armi pesanti a Kiev”

Gennaio 24, 2023

”La Russia sta preparando una nuova offensiva” in Ucraina e per questo è necessario che gli alleati della Nato ”forniscano armi pesanti” alle forze armate di Kiev. Lo ha detto il Segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa congiunta a Berlino con il nuovo ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

Dal canto suo la Finlandia deve valutare di portare avanti il suo processo di adesione alla Nato anche senza la Svezia, ha dichiarato il ministro degli Esteri finlandese Pekka Olavi Haavisto il giorno dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che la Svezia non deve aspettarsi il sostegno della Turchia nel processo di adesione all’Alleanza atlantica se continua a sostenere i militanti curdi del Pkk e dell’Ypg, che Ankara considera due organizzazioni terroristiche.