Maggio 3, 2022

Sempre alta la tensione in Ucraina, dove continuano i bombardamenti della Russia contro l’acciaieria Azovstal, a Mariupol. Dalla città giunge la notizia della scomparsa di 11 bus carichi di civili. Intanto Papa Francesco fa sapere di essere pronto a incontrare Putin.