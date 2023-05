Maggio 7, 2023

“Wagner resta a Bakhmut”. A dirlo è Prigozin, leader dei mercenari, dopo la rassicurazione di Mosca sul rifornimento armi. E’ intanto uscito dal coma lo scrittore lo scrittore russo Zakhar Prilepin, rimasto gravemente ferito in un attentato in cui ha perso la vita il suo autista. “Sempre più pericolosa la situazione nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia”, l’allarme lanciato dal dg Aiea.