Febbraio 8, 2023

“Sappiamo che la libertà vincerà, sappiamo che la Russia èerderà. Grazie Gran Bretagna per essere stata al nostro fianco dal primo giorno”. Lo ha detto tra gli applausi il presidente ucraino Zelensky al Parlamento britannico riunito al gran completo nella storica Westminster Hall. Zelensky ha anche incontrato il premier Sunak che ha ringraziato per la decisioni di inviare in Ucraina 14 carri armati Challenger.