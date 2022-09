Ucraina Russia, le ultime news

Settembre 13, 2022

Prosegue la controffensiva dell’Ucraina contro la Russia. Il presidente Zelensky: “Liberati 6000 metri quadrati di territorio”.

Le forze ucraine hanno riportato progressi significativi nella loro controffensiva contro le truppe russe, ma è troppo presto per prevedere l’esito finale del conflitto. E’ l’opinione espressa dal segretario di Stato americano Antony Blinken, parlando con i giornalisti a Città del Messico.

Ma ha avvertito che “i russi mantengono forze molto significative in Ucraina, così come attrezzature, armi e munizioni. Continuano a usarle indiscriminatamente non solo contro le forze armate ucraine, ma anche contro i civili e le infrastrutture civili, come abbiamo visto”.