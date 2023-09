Settembre 15, 2023

L’esercito ucraino ha annunciato di aver liberato il villaggio di Andriivka, nell’oblast di Donetsk, situato a sud di Bakhmut. Kiev ha inoltre ripeso il controllo delle piattaforme di trivellazione di petrolio e gas al largo della costa della Crimea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe visitare Capitol Hill, il Congresso degli Stati Uniti, la prossima settimana.