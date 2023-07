Luglio 6, 2023

Combattimenti tra forze ucraine e russe a 40 km dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Immagini satellitari mostrano nuovi oggetti sul tetto dell’unità 4 dell’impiano. Nella notte missili russi su Leopoli: 4 morti e più di 50 appartamenti distrutti