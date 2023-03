Marzo 5, 2023

Secondo il sito Defense Express la Russia avrebbe utilizzato per la prima volta in Ucraina una potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate: si tratta dell’ordigno UPAB-1500B, mostrato per la prima volta in Russia nel 2019. Esplosione questa mattina a Kherson, mentre si fa sempre più difficile la situazione a Bakhmut.