Marzo 10, 2023

“La guerra in Ucraina è una guerra mondiale. Le grandi potenze sono tutte invischiate”. A dirlo Papa Francesco, che torna a parlare del conflitto e lancia un nuovo messaggio alla Russia: “Putin sa che sono a disposizione, ma lì ci sono interessi imperiali non solo russi ma degli imperi di altre parti”. Poi il bilancio dei 10 anni di pontificato: “Darò le dimissioni solo se la stanchezza mi annebbierà”.