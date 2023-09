Settembre 28, 2023

La Russia è “pronta a negoziare” per arrivare a una soluzione della guerra con l’ Ucraina, ma ”tenendo conto della realtà sul terreno” e degli ”interessi della sicurezza russa”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov intervistato dall’agenzia di stampa Tass. Ma nella notte sono stati massicci gli attacchi di Mosca su Kiev.