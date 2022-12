Dicembre 19, 2022

Proseguono gli attacchi della Russia nella capitale dell’Ucraina Kiev verso strutture energetiche con l’utilizzo di droni di fabbricazione iraniana.

Intanto il presidente russo, Vladimir Putin, sarà oggi in Bielorussia per incontrare il presidente Alexander Lukashenko. Si tratta della prima visita del presidente della Federazione russa in Bielorussia dal 2019.