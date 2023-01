Gennaio 26, 2023

Your browser does not support the video tag.

Allarme antiaereo questa mattina in Ucraina per il nuovo attacco missilistico della Russia contro l’Ucraina oggi. Ok ufficiale della Germania all’invio di 14 Leopard 2 e via libera per altri Paesi alla fornitura di carri armati a cui si aggiungono i 31 Abrams degli Usa. Zelensky chiede missili a lungo raggio e aerei da combattimento.