Febbraio 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

Mentre si continua a combattere ferocemente, l’Ucraina è tornata a chiedere all’occidente l’invio di caccia. Gli Stati Uniti escludono la fornitura di F16 ma annunciano piano da 2 miliardi in aiuti militari e missili a lungo raggio. Venerdì l’Ucraina terrà un vertice con l’Ue a Kiev.