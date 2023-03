Marzo 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Un allarme aereo è scattato questa mattina in Ucraina, prima in diverse regioni poi in tutto il Paese. Precedentemente l’allarme aveva riguardato le regioni di Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Odessa, Kherson, Leopoli. A Bakhmut si continua a resistere, per il presidente ucraino Zelensky quella combattuta nel Donbass “è una battaglia dura, dolorosa e difficile”