Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra

Maggio 4, 2023

Ultime news sulla guerra Ucraina-Russia. Dopo l’attacco con drone al Cremlino, continua la controffensiva ucraina nel sud della Russia. Attacco con quattro droni contro la raffineria di petrolio di Ilsky, nel distretto di Seversky della regione russa di Krasnodar, rende noto l’agenzia Tass. Sempre la scorsa notte, sarebbe stata colpita un’altra raffineria, nella regione di Rostov, sempre vicino al confine con l’Ucraina. La Cina inviata alla calma e alla moderazione. Oggi il presidente ucraina Zelensky incontra i vertici della Corte penale internazionale a l’Aja.